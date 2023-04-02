بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبيهما

الرقم : أ / 348

التاريخ : 11 / 9 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .