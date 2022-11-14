"البيئة" تنال جائزة أفضل مشروع تقني بالمملكة لـ 2022

وتتميز منصة "نما" الإلكترونية بسهولة تقديم الخدمة للمستفيدين من خلال العمل على كافة الأجهزة والهواتف الذكية، واستخدام أفضل التقنيات الحديثة، كما توفر واجهة ووصولًا موحّدًا لجميع الخدمات الإلكترونية لمنظومة "البيئة"، وتوحّد الهوية الرقمية لجميع منصات وتطبيقات المنظومة، مع تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الحكومة الإلكترونية، فضلًا عن تسهيل وتسريع عملية تطوير وإطلاق الخدمات، وبناء التكاملات مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية المجتمعية.