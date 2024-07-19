رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع نظيره البحريني

ورحّب رئيس مجلس الشورى البحريني في مستهل اللقاء بالدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وأعضاء الوفد المرافق، منوّهاً بالدور الفاعل والإستراتيجي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، في دعم تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وحرصها على مساندة الجهود والمساعي كافة في النهوض بالقضايا العربية والإسلامية، مؤكداً أنَّ المملكة العربية السعودية تشكل العمود الفقري للمنطقة بمبادراتها المتواصلة وأدوارها الإيجابية في دعم الأمن العربي والقومي لدول المنطقة.