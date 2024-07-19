رئيس "الشورى" يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع نظيره البحريني

التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ في العاصمة البحرينية، رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين علي بن صالح الصالح؛ وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة البحرين على رأس وفدٍ من المجلس.
ورحّب رئيس مجلس الشورى البحريني في مستهل اللقاء بالدكتور عبدالله آل الشيخ؛ وأعضاء الوفد المرافق، منوّهاً بالدور الفاعل والإستراتيجي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، في دعم تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وحرصها على مساندة الجهود والمساعي كافة في النهوض بالقضايا العربية والإسلامية، مؤكداً أنَّ المملكة العربية السعودية تشكل العمود الفقري للمنطقة بمبادراتها المتواصلة وأدوارها الإيجابية في دعم الأمن العربي والقومي لدول المنطقة.
من جانبه، أشاد الدكتور آل الشيخ؛ خلال اللقاء، بما تشهده العلاقات السعودية - البحرينية الأخوية من تقدُّمٍ في مختلف الأصعدة، منوّهاً بالدور المهم الذي يقوم به مجلسا البلدين في دعم هذه العلاقات وتعزيزها على المجالات والمستويات كافة.
شهد اللقاء استعراض علاقات التعاون بين المجلسَيْن وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور المهم للجان الصداقة البرلمانية، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس: اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن بن صنهات الحربي؛ الدكتور عبدالله بن سعد الوقداني؛ الدكتور فارس بن عبدالله العصيمي؛ والقائم بأعمال سفارة المملكة في مملكة البحرين الدكتور أحمد الدلبحي.
وحضره من الجانب البحريني، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم؛ والنائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو؛ وعدد من أعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى البحريني.