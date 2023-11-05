ضمن خطتها التوسعية في جدة.. عيادات سابا تفتتح فرعها الخامس في حي الصفا

أعلنت عيادات سابا عن افتتاح فرعها الخامس في جدة، والذي يقع في حي الصفا، ويقدم خدمات طبية متكاملة تشمل جميع التخصصات الطبية الرئيسية؛ بما في ذلك خدمات عيادات الأسنان والتجميل وفقدان الوزن. بالإضافة إلى قسم طوارئ يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وخدمات الأشعة التشخيصية، وخدمات المختبر.
وصرّح المدير التنفيذي لشركة سابا الطبية، الأستاذ محمد سمير بحراوي، قائلًا: "نهدف من التوسع لأن نكون أقرب إلى الأسر في حي الصفا، وأن نضمن لهم راحة البال من خلال تقديم خدمات طبية موثوقة ومريحة لجميع أفراد الأسرة". وأضاف: "نؤكد التزامنا بدعم مجتمعنا ليتمتع بحياة أكثر صحة وسعادة".
تخدم عيادات سابا أكثر من 400 ألف مراجع سنويًّا من خلال 5 أفرع وأكثر من 116 طبيبًا مؤهلًا في مختلف التخصصات الطبية، وتتمتع بثقة عالية من مراجعيها؛ حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة مع مراجعيها.
وتعمل عيادات سابا منذ عام 1983 تحت إدارة شركة سابا الطبية، وهي شركة سعودية مساهمة مغلقة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة. للتواصل مع عيادات سابا؛ بإمكانكم الاتصال على الرقم الموحد 920008470، أو زيارة موقعهم الإلكتروني.