ضمن خطتها التوسعية في جدة.. عيادات سابا تفتتح فرعها الخامس في حي الصفا

تخدم عيادات سابا أكثر من 400 ألف مراجع سنويًّا من خلال 5 أفرع وأكثر من 116 طبيبًا مؤهلًا في مختلف التخصصات الطبية، وتتمتع بثقة عالية من مراجعيها؛ حيث حققت معدل رضا يتجاوز 92% في استطلاعات الرأي المستمرة مع مراجعيها.