"الحارثي" تفوز بجائزة المرأة العربية للعلوم والتكنولوجيا لعام 2024

وتقود الدكتورة "الحارثي" في منصبها القيادي بـ"نيوم"، جهودًا استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والروبوتات المتقدمة، والحوسبة فائقة الأداء؛ بما في ذلك الحوسبة العصبية والحوسبة الكمومية، بالإضافة إلى التفاعل بين الإنسان والآلة.