أمين العاصمة المقدسة يزور وجهة "مسار" ويطلع على مرافقها وخدماتها لضيوف الرحمن

زار أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات الأمانة، اليوم الخميس، وجهة "مسار"، المملوكة والمطورة من شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعدد من قيادات ومنسوبي الشركة.