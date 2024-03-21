أمين العاصمة المقدسة يزور وجهة "مسار" ويطلع على مرافقها وخدماتها لضيوف الرحمن

زار أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود، وعدد من قيادات الأمانة، اليوم الخميس، وجهة "مسار"، المملوكة والمطورة من شركة أم القرى للتنمية والإعمار في مكة المكرمة، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للشركة ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، وعدد من قيادات ومنسوبي الشركة.
وتفصيلاً، اطلع "الداود" على عناصر الوجهة والتي تشتمل على مرافق وخدمات متكاملة تثري تجربة ضيوف الرحمن، وذلك بتوفير مسارات تنقل آمنة من وإلى الحرم المكي الشريف.
وأوشكت أعمال البنية التحتية لوجهة "مسار" من الانتهاء، فيما تأتي هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، للمساهمة في رفع أعداد المعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول 2030، وتحقيق جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وزوارها.
وتُعد وجهة "مسار" وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلاً عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".