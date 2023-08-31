يتكون من 252 وحدة سكنية.. "آفاق للاستثمار والتطوير العقاري" تدشن مشروع "آفاق كيو بجدة"

دشنت شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري، مشروع "آفاق كيو" بمدينة جدة، المكون من 252 وحدة سكنية، وذلك مساء أمس، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل .
وشهد الافتتاح حضور المشرف العام على عمليات التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طارق الزير وحضور مدير عام شؤون الإسكان بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن مرشد العتيبي وبحضور شركاء التطوير العقاري .
من جانبه، قال "الطويل": سعدنا بالعمل الذي اطلعنا عليه خلال افتتاح المنتجات العقارية التي نفذتها شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري أحد مشاريعها "آفاق كيو" بمدينة جدة ونحن نشاهد المطورون العقاريون يتطورون بشكل ملموس ويتنافسون بالمنتجات العقارية ونفخر بالمنتج والعمل السعودي المتواجد في السوق العقاري .
وأضاف: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تدعم جميع المنتجات وكذلك المطورين العقاريين واعتقد أن تنوع الخيارات جيد للمنافسة ولكل مستفيد له الحق في الاختيار المنتج العقاري الأنسب بمجرد أن يتخذ قرار أن يتملك مسكنًا، ونشجع التنوع في المساحات والأسعار في الشقق والفلل أو مشاريع بيع على الخارطة جميعها خيار مطروح للمستفيد .
من ناحيته، قال عاصم الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق لتطوير العقاري في كلمته في هذه المناسبة: في ظل ما نشهده اليوم في وطننا الغالي من تطور في جميع المجالات، من أبرزها مجال التطوير العقاري، كان لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدور البارز في دعم قطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال برامج ومبادرات لتنمية القطاع من ابرزها مبادرة تحفيز المعروض العقاري التي تساهم في تسريع إجراءات المشاريع وتزيد من عدد الفرص والأراضي القابلة للتطوير للمطور العقاري ، والتي بدورها تزيد من حجم المعروض العقاري .
وأضاف: أصبح من أهم أولويتنا في شركة آفاق مواكبة التطور والنمو لتحقيق مستهدفاتنا وما تتطلع له الوزارة، فحرصنا في شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري خلال هذه الفترة لأن يكون توسعنا مبنياً على أساس ثابت، فعملنا على حوكمة الشركة وأتمتة إجراءاتها من خلال نظام موحد وبناء خطة استراتيجية لها، مستعينين بشركات استشارية ومستشارين أكفاء وموظفين متميزين للوصول لأفضل درجات الاحترافية في العمل وتحقيق المزيد من النجاحات والمستهدفات.
وأردف الكثيري: إننا مع هذا التوسع والنمو ما زلنا نحافظ ونرسخ القيم التي نشأة عليها شركة آفاق، منذ أسسها رئيس مجلس إدارتها بندر بن رضي الخضيري إلى غرس عدداً من القيم في فريق عملنا ومنتجاتنا وتعاملنا مع عملائنا من أهمها الإنجاز والإبداع والتعاون والنزاهة والاحترام والجودة والمصداقية.
وفي ختام حفل الافتتاح تم تكريم "الطويل" وشركاء النجاح .
جدير بالذكر أنه للحجز ولمعرفة تفاصيل مشروع " آفاق كيو" بمدينة جدة عبر الموقع الإلكتروني للمشروع على الرابط التالي : https://linktr.ee/afaq.co
وللاستفسارات التواصل عبر: الرقم الموحد 920024033
يشار إلى أن آفاق كيو هو مشروع سكني حديث يتكون من 14 مبنى سكنيًا و252 وحدة سكنية على مساحة ما يقارب 12154 مترًا مربعًا.
ويقع المشروع في جدة حي الواحة بين تقاطع طريق الحرمين وشارع التحلية شرق مدينة جدة، ويتصل بالطرق الأكثر أهمية والقريبة من أهم المعالم في جدة ويتميز أيضًا بقربه من مطار الملك عبدالعزيز حوالي 17 دقيقة ومكة المكرمة 50 دقيقة و 20 دقيقة عن كورنيش جدة.
ويتميز مشروع آفاق كيو بمنتج سكني حديثة يوفر مزيًجا متوازنًا لمفهوم المعيشة العصرية بتصاميم جذابة ومميزات وخدمات مختلفة تتناسب مـع مختلف أذواق واحتياجات السكان لتوفير معيشـة هنيئة وحياة رغيدة في مدينة جدة .
وتتضمن مزايا المشروع "مصعدين من أفضل الشركات العالمية، منزل ذكي، حارس للمبنى، كاميرات مراقبة، مواقف للسيارات، ومداخل مكيفة.
ويتميز المخطط بالخدمات التالية "إنترنت و الهاتف - الصرف الصحي -مراكز صحية -تصريف السيول -حدائق عامة - مواقف عامة - تمديدات المياه -توفر المدارس -قرب المساجد - تمديدات الكهرباء".
وتشمل ضمانات مشروع آفاق كيو "قواطع كهربائية ضمان 25 سنة، سخانات المياه ضمان 5 سنوات، عزل الماء والحرارة ضمان 5 سنوات، المواد الصحية ضمان 5 سنوات، الأبواب ضمان 5 سنوات، أعمال الألمنيوم ضمان 5 سنوات، المصاعد ضمان 10 سنوات، خزانات الماء ضمان 10 سنوات، مضخات المياه ضمان 2 سنة".