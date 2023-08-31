يتكون من 252 وحدة سكنية.. "آفاق للاستثمار والتطوير العقاري" تدشن مشروع "آفاق كيو بجدة"

من ناحيته، قال عاصم الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق لتطوير العقاري في كلمته في هذه المناسبة: في ظل ما نشهده اليوم في وطننا الغالي من تطور في جميع المجالات، من أبرزها مجال التطوير العقاري، كان لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدور البارز في دعم قطاع التطوير العقاري، وذلك من خلال برامج ومبادرات لتنمية القطاع من ابرزها مبادرة تحفيز المعروض العقاري التي تساهم في تسريع إجراءات المشاريع وتزيد من عدد الفرص والأراضي القابلة للتطوير للمطور العقاري ، والتي بدورها تزيد من حجم المعروض العقاري .