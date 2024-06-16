جولات طيران القوات الجوية... تأمين ومتابعة دقيقة من سماء المشاعر لسلامة ضيوف الرحمن

رافقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" طيران القوات الجوية الملكية السعودية في جولاتها المستمرة في موسم الحج، ضمن خطة وزارة الدفاع الشاملة؛ لدعم جهود وخطط جميع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الرامية إلى توفير جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن، حيث رصدت من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.
ومن علو وثقت عدسة "واس" تدفق ضيوف الرحمن على مشعر منى لرمي الجمرات في أول أيام التشريق؛ وأداء طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف، حيث تتولى القوات الجوية مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية في المشاعر المقدسة لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى، وتأمين الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية لتنفيذ الخطة الأمنية، بالإضافة إلى تغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة.