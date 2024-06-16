جولات طيران القوات الجوية... تأمين ومتابعة دقيقة من سماء المشاعر لسلامة ضيوف الرحمن

ومن علو وثقت عدسة "واس" تدفق ضيوف الرحمن على مشعر منى لرمي الجمرات في أول أيام التشريق؛ وأداء طواف الإفاضة بالحرم المكي الشريف، حيث تتولى القوات الجوية مسؤولية تنظيم وإدارة ومتابعة الأجواء والإشراف على الحركة الجوية في المشاعر المقدسة لجميع الطائرات المشاركة في مهمة الحج من القطاعات الأخرى، وتأمين الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية لتنفيذ الخطة الأمنية، بالإضافة إلى تغطية المنافذ الجوية بفنيين للكشف عن المواد الخطرة.