أولى جلسات "منتدى الشمالية للاستثمار" تسلّط الضوءَ على الموقع الجغرافي الفريد

شهد الأميرُ فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة العليا لمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار، اليوم؛ الجلسةَ الرئيسة بعنوان "التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية"، وشارك فيها وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ونائب وزير التعليم الدكتور محمد السديري، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، والرئيس التنفيذي لشركة معادن "روبرت ويلت".