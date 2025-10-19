"توكلنا" يطلق "درع الخدمة المتميزة" لتحفيز التنافس الرقمي بين أكثر من 250 جهة وتحسين تجربة 34 مليون مستخدم

ويُذكر أن "توكلنا" يوفر أكثر من 1000 خدمة رقمية، تقدمها أكثر من 250 جهة، ومتاحة بسبع لغات، ويتيح الوصول إليها من أي مكان في العالم، عبر منصة رقمية موحدة تُجسد نجاح مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وبناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.