"توكلنا" يطلق "درع الخدمة المتميزة" لتحفيز التنافس الرقمي بين أكثر من 250 جهة وتحسين تجربة 34 مليون مستخدم

في خطوة لافتة تعكس الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي، أطلق التطبيق الوطني الشامل "توكلنا" مبادرة "درع الخدمة المتميزة"، لتكريم الخدمات الرقمية الأكثر فاعلية ضمن التطبيق، بهدف دعم تحسين تجربة المستفيدين وتحفيز الجهات الحكومية والخاصة على تطوير خدماتها الرقمية.
وأوضح مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، أن المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الرقمية بالمملكة، وتشجيع الجهات المختلفة على تقديم خدمات مبتكرة تفوق توقعات المستخدمين.
وأكد الوقيت أن "درع الخدمة المتميزة" يمثل حافزًا لتعزيز التنافس الإيجابي بين الجهات، بما يسهم في تسهيل حياة الأفراد وتيسير معاملاتهم اليومية بطريقة رقمية آمنة وموثوقة.
وأشار إلى أن الدرع يخضع لمجموعة من المعايير التي تعكس تنافسية جودة تقديم الخدمات عبر "توكلنا"، الذي يستخدمه أكثر من 34 مليون شخص داخل المملكة، مبينًا أن المبادرة تشجع على تطوير حلول رقمية ترفع من جودة الحياة وتخدم المواطنين والمقيمين والزائرين والسياح.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار الحملة الوطنية للتطبيق حتى 31 ديسمبر 2025م، والتي تهدف إلى التعريف بخدمات الجهات المختلفة عبر التطبيق الموحد، وتحفيز الجهات على استكمال دمج خدماتها ضمن المنصة.
ويُذكر أن "توكلنا" يوفر أكثر من 1000 خدمة رقمية، تقدمها أكثر من 250 جهة، ومتاحة بسبع لغات، ويتيح الوصول إليها من أي مكان في العالم، عبر منصة رقمية موحدة تُجسد نجاح مسيرة التحول الرقمي في المملكة، وبناء حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
ويمكن استعراض هذه الخدمات بسهولة عبر التطبيق من خلال متجري "Google Play" و"Apple Play Store".