محليات

المخواة.. سقوط مخالف روّج الحشيش والأمفيتامين بقبضة "مكافحة المخدرات"

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
المخواة.. سقوط مخالف روّج الحشيش والأمفيتامين بقبضة "مكافحة المخدرات"
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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مخالفٍ لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة المخواة في منطقة الباحة؛ لترويجه مادتَي الحشيش والأمفيتامين المخدرتَيْن.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب المخدرات أو ترويجها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات
محافظة المخواة

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