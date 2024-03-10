منسوبو وأُسر شركة العثيم للاستثمار يشكرون العثيم ويُثمِّنون مبادراته الخيرية في دعم المجتمع

يتقدم مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، ومنسوبو شركات العثيم للاستثمار وأُسرهم كافة، بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى عبدالله بن صالح العثيم وأولاده، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار؛ لتأسيس محفظة استثمارية وقفية تحت اسم "محفظة العرفان"، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، باسم منسوبي وعملاء شركة العثيم للاستثمار وشركة أسواق العثيم والقطاع غير الربحي وأُسرهم، بقيمة 300 مليون ريال، يُخصص ريعها لشراء سلال غذائية لتوزيعها على الفئات الأشد حاجة في جميع مناطق السعودية.