منسوبو وأُسر شركة العثيم للاستثمار يشكرون العثيم ويُثمِّنون مبادراته الخيرية في دعم المجتمع

يتقدم مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار، ومنسوبو شركات العثيم للاستثمار وأُسرهم كافة، بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى عبدالله بن صالح العثيم وأولاده، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار؛ لتأسيس محفظة استثمارية وقفية تحت اسم "محفظة العرفان"، بالتعاون مع مجلس الجمعيات الأهلية، باسم منسوبي وعملاء شركة العثيم للاستثمار وشركة أسواق العثيم والقطاع غير الربحي وأُسرهم، بقيمة 300 مليون ريال، يُخصص ريعها لشراء سلال غذائية لتوزيعها على الفئات الأشد حاجة في جميع مناطق السعودية.
وقال ابن عميره إن هذه المبادرة المباركة تأتي في إطار مبادرات عبدالله صالح العثيم في مجالات العمل الخيري والمجتمعي، من خلال مؤسسة العثيم الخيرية ومنظومة شركاته داخل وخارج السعودية.
وأشاد ابن عميره بإسهامات مؤسسة العثيم الخيرية في تحقيق التميُّز والريادة في العمل الخيري، الذي يُعدُّ أحد أهم روافد تنمية المجتمع، وتحقيق مبدأ التكافل بين أفراده، تتويجًا للجهود المباركة للقيادة الرشيدة في دعم ورعاية الأعمال الخيرية والإنسانية.
يُذكر أن مؤسسة العثيم الخيرية في إطار مبادرتها النموذجية بتأسيس محافظ استثمارية، يعود ريعها على العمل الخيري وتنمية المجتمع، قامت بتأسيس محافظ للقياديين في شركات العثيم ووالديهم وأولادهم من باب التقدير والامتنان للقياديين بهذه الشركات، الذين تركوا أثرًا وبصمة، وكانوا محل التقدير، ولكي تساهم في رفع الروح المعنوية، وفتح الباب لهم ولأمثالهم لمواصلة مسيرة العطاء لخدمة المجتمع.