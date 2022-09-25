"وجهة مسار" تُشارك في قمة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في نيويورك

شاركت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ "مسار" وجهة الـ 100 مليار، في قمة (الأولوية) التي عقدتها مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار يوم الخميس (22 سبتمبر 2022) في نيويورك، التي جاءت على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتأتي المشاركة في سياق حرص وجهة «مسار» على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة و لمناقشة الأولوية القصوى لكل شريحة من شرائح المجتمع في ظل التغيرات التي يمر بها العالم، إن كانت تغيرات اجتماعية، واقتصادية، وجيوسياسية غير عادية.