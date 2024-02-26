"الدهاس": تجربة الدراسة عن بعد خلال رمضان مبكراً قد تكون ناجحة

وأضاف قائلاً: منذ عدة سنوات والدراسة في رمضان تشكل عبئاً كبيراً على الأسر وتشهد المدراس حالات غياب مما قد يضعف جودة التعلم خلال الشهر الفضيل. مشيراً إلى أنه بالإمكان تجربة أن تكون الدراسة عن بعد في الساعات الأولى من اليوم الدراسي بحيث تبدأ في الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة أو الحادية عشرة.