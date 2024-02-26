"الدهاس": تجربة الدراسة عن بعد خلال رمضان مبكراً قد تكون ناجحة

اقترح المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس على وزارة التعليم تجربة نظام الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
وفي التفاصيل، قال المستشار الدهاس لـ "سبق": يعد شهر رمضان المبارك من المواسم الدينية الهامة في حياة المسلمين بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة وهو موسم تزداد فيه الأعمال الصالحة والخيرية بشكل لافت. مشيراً إلى أن هذا الشهر له روحانية وعادات وتقاليد خاصة به لدى الشعب السعودي.
وأضاف قائلاً: منذ عدة سنوات والدراسة في رمضان تشكل عبئاً كبيراً على الأسر وتشهد المدراس حالات غياب مما قد يضعف جودة التعلم خلال الشهر الفضيل. مشيراً إلى أنه بالإمكان تجربة أن تكون الدراسة عن بعد في الساعات الأولى من اليوم الدراسي بحيث تبدأ في الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة أو الحادية عشرة.
وأوضح "الدهاس" أن هذه التجربة سيكون لها انعكاسات إيجابية على الجميع بحيث تضمن المدارس الحضور واستمرار الدراسة وتخفف على أولياء الأمور عناء إيصال أبنائهم وبناتهم إلى المدارس وتقلل من الازدحام المروري خاصة في المدن الكبيرة وتمكن الأمهات وربات المنازل من تجهيز وجبة الإفطار بكل يسر وسهولة خاصة ممن هن معلمات أو عاملات في هذه المدارس.