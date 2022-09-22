كيف فُتِحت الرياض؟ الملك عبدالعزيز يروي الوقائع بلسانه

معركة المصمك

أخذناهم وصكينا عليهما مع الخدم، ثم أحدثنا فتحة بيننا وبين الدار التي فيها أخي محمد، ودخلوا علينا، وكان الليل عند التاسعة ونصف والفجر يطلع على 11، فلما اجتمعنا في المحل استقرينا وأكلنا من تمر معنا، ونمنا قليلاً ثم صلينا الصبح، وجلسنا نفكر ماذا نعمل. قمنا وسألنا الحريم: من الذي يفتح الباب للأمير إذا جاء؟ قالوا: فلانة، فعرفنا طولها، ولبّسنا رجلاً منا لباس الحرمة التي تفتح الباب، وقلنا له: استقم عند الباب، فإذا دق عجلان، افتح له ليدخل علينا، رتبنا هذا وصعدنا إلى فوق في غرفة فيها فتحة، نشوف باب القصر. وبعد طلوع الشمس فتحوا باب القلعة، وخرج الخُدّام على العادة إلى أهلهم؛ لأنهم كما ذكرنا أصبحوا حذرين من يوم سطوتنا الأولى، ثم فتحوا باب القلعة وأخرجوا خيلاً لهم، وربطوها في مكان واسع.