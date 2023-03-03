انطلاق المؤتمر الطبي الفقهي لمستجدات تقنية الفحص الوراثي للأجنة.. غداً

وفي التفاصيل، أوضحت استشارية النساء والتوليد والعقم ومساعدة الإنجاب – علم الوراثة التناسلية وأخلاقياتها - عضو مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية رئيس المؤتمر الدكتورة حنان بنت علي سلطان، أن المؤتمر يناقش (5) محاور أساسية، وهي تقنية مساعدة الإنجاب لزوجة الميت دماغياً أو المصاب بعدم الإدراك، إذ تكمن أهمية هذا الموضوع في أن المتعارف عليه شرعاً أن تقنيات مساعدة الإنجاب يشترط فيها أن يكون عقد الزوجية قائماً وسارياً بين الزوجين، وفي حال وفاة الزوج مثلاً وحسب الفتاوى ونظام وحدة الإخصاب بالمملكة، لا يصح إتمام عملية أطفال الأنابيب حتى ولو تم التخصيب في حياة الزوجين بموافقتهما ولديهم لقائح مجمدة للإرجاع، فإرجاع اللقائح هنا لرحم الزوجة بعد وفاة الزوج لا يصح؛ لأن عقد الزوجية قد انتهى بوفاته ولو كانت الزوجة في فترة العدة، لذا نحتاج معرفة إذا كان الميت دماغياً يعامل معاملة الميت أم بالإمكان إتمام عملية مساعدة الإنجاب للزوجة.