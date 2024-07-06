لا يزال مشتعلاً.. طيران الدفاع المدني يشارك في إخماد حريق عقبة الباحة

وانتشر الحريق منذ مساء أمس حتى الآن ولا يزال في ازدياد بفعل الرياح على الرغم من محاولات رجال الدفاع المدني الجوية والأرضية، بمشاركة جهات رسمية وتطوعية عدة، ولم يُعلن حتى الآن: هل الحريق بسبب درجات الحرارة أم بفعل متعمد؟