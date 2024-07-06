لا يزال مشتعلاً.. طيران الدفاع المدني يشارك في إخماد حريق عقبة الباحة

باشر طيران الدفاع المدني منذ صباح اليوم، حريق جبال عقبة الباحة، الذي شبّ منذ عصر أمس في مواقع جبلية وعرة؛ لا تصل إليها الفِرق الأرضية وصهاريج الإطفاء.
وانتشر الحريق منذ مساء أمس حتى الآن ولا يزال في ازدياد بفعل الرياح على الرغم من محاولات رجال الدفاع المدني الجوية والأرضية، بمشاركة جهات رسمية وتطوعية عدة، ولم يُعلن حتى الآن: هل الحريق بسبب درجات الحرارة أم بفعل متعمد؟
وكان الدفاع المدني قد أعلن مساء أمس، مباشرة حريقٍ في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في الباحة، وما زالت أعمال الإخماد مستمرة، دون إصابات.