"الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية على عدد من محافظات الرياض

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لأتربة مثارة غدًا على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل محافظات الدوادمي والرين والقويعية وعفيف بمنطقة الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3- 5) كيلومترات.
كما تشمل الحالة محافظات: الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساء، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1 - 3) كيلومترات.
وبيَّنت "الأرصاد" أن الحالة الجوية تشمل الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، ويصاحبها رياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (1 - 3) كيلومترات، وتبدأ الساعة السادسة صباحًا، وتنتهي الساعة التاسعة مساء.
وتشير التوقعات إلى تأثُّر العاصمة الرياض ومحافظات: الدرعية وثادق وحريملاء ورماح وضرماء مرات بأتربة مثارة، يصاحبها رياحٌ نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3 - 5) كيلومترات، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.