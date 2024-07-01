"الأرصاد": أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية على عدد من محافظات الرياض

نبَّه المركز الوطني للأرصاد لأتربة مثارة غدًا على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل محافظات الدوادمي والرين والقويعية وعفيف بمنطقة الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساء، وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمقدار (3- 5) كيلومترات.