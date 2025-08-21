تعرف على مهام مركز الإحالات الطبية بعد إقرار تنظيمه الجديد

وكان وزير الصحة فهد الجلاجل قد أكد في تصريح سابق عند إقرار التنظيم أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة –أيدها الله– بصحة الإنسان، وتجسيدًا لحرصها على تعزيز كفاءة القطاع الصحي ودعم رحلة تحوّله، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد وتسهيل الوصول إلى الخدمات ورفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار حينها إلى أن التنظيم يُعدّ خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التكامل في الخدمات الصحية، وتسريع وتيرة الإحالات، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات التخصصية في مختلف مناطق المملكة.