بتوجيه من الملك.. إطلاق اسم الأمير محمد بن سلمان على طريق المطار في المدينة المنورة

وبهذه المناسبة، رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله-، منوهًا بالدور الريادي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إطلاق المبادرات التنموية والمشروعات الإستراتيجية على مستوى المملكة، التي تركت أثرًا ملموسًا في مختلف المناطق، ومنها المدينة المنورة.