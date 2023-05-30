نائب أمير مكة يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 71 من طلاب وطالبات جامعة أم القرى

رعى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ71 من طلبة جامعة أم القرى، البالغ عددهم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 1443- 1444هـ، بحضور رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، وعددٍ من أصحاب المعالي ومسؤولي الجهات الحكومية، ووكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وآباء الطلبة وأمهاتهم، وذلك على ملعب المدينة الجامعية بالعابدية.