شاهد من داخل الوادي.. عمليات البحث تتواصل عن "بطل سيول الريث" لليوم الخامس

لا تزال فِرَق الدفاع المدني والمتطوعون والأهالي، يواصلون البحث عن المواطن جابر طاوي الريثي، الذي جرفته سيول أحد الأودية بالريث شرق منطقة جازان، الاثنين الماضي، بعد أن سجل موقفًا بطوليًّا تَمثل في إنقاذ ابنيْ شقيقه قبل غرقه في الوادي؛ وذلك بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.
وكان "الريثي" قد دخل الوادي لنجدة اثنين من أبناء شقيقه احتجزتهما السيول، وتمكن من الوصول إليهما واصطحابهما بمركبته ذات الدفع الرباعي؛ غير أن زيادة منسوب السيول أدت إلى انقلابها وانجرافها؛ حيث اصطدمت بإحدى الصخور لينجو الاثنان وينجرف "العم".
وحصلت "سبق" على صور من داخل الوادي لعمليات البحث والتمشيط التي تقوم بها فِرَق الدفاع المدني بمساعدة المعدات والآليات في سبيل العثور عليه.
وكانت "سبق" قد انفردت بتقرير نُشر بعد الحادثة المأساوية رواها أحد أقارب المفقود؛ حيث أوضح أن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عدد من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث؛ وذلك أثناء هطول الأمطار، قبل أن تحتجزهما؛ حيث تَمَسكا بشجرة مُعَمّرة؛ مبينًا أن عم الشقيقين لم يتمالك نفسه من أثر الموقف؛ فتوجه إلى مركبته ذات الدفع الرباعي، وعبر السيول حتى وصل إليهما.
وأضاف: "عند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي؛ حيث تم جرف المركبة، وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل (العم وابنا شقيقه)".
وواصل القريب ساردًا القصة لـ"سبق": "الشقيقان تمكنا من النجاة بعد أن قام وافد من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل بمعدة ثقيلة "شيول"؛ غير أن العم لم يستطع النجاة؛ حيث جرفته سيول الوادي"؛ مؤكدًا أن البحث لا يزال جاريًا عنه من قِبَل فِرَق الدفاع المدني.