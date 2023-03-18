شاهد من داخل الوادي.. عمليات البحث تتواصل عن "بطل سيول الريث" لليوم الخامس

وكانت "سبق" قد انفردت بتقرير نُشر بعد الحادثة المأساوية رواها أحد أقارب المفقود؛ حيث أوضح أن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عدد من المواشي اختفت داخل الوادي بمحافظة الريث؛ وذلك أثناء هطول الأمطار، قبل أن تحتجزهما؛ حيث تَمَسكا بشجرة مُعَمّرة؛ مبينًا أن عم الشقيقين لم يتمالك نفسه من أثر الموقف؛ فتوجه إلى مركبته ذات الدفع الرباعي، وعبر السيول حتى وصل إليهما.