"تعليم القصيم" تُوَضح الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بالأول الابتدائي ورياض الأطفال

أعلنت إدارة تعليم القصيم، الخطة الزمنية لـ#التسجيل_الإلكتروني للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي، ومرحلة رياض الأطفال، للعام الدراسي القادم 1446ﮪ.
وأوضحت الإدارة موعد التسجيل للصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، والتسجيل في رياض الأطفال الحكومية المستوى الثالث، والأهلية والعالمية المستوى الأول والثاني والثالث.
ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن إجراءات المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم تبدأ من 5/ 5/ 2024 حتى 16/ 5/ 2024، والتسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني من 2/ 6/ 2024، ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ومن خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها يستمر حتى قبل نهاية العام الدراسي بشهر.