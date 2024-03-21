"تعليم القصيم" تُوَضح الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بالأول الابتدائي ورياض الأطفال

ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن إجراءات المفاضلة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم تبدأ من 5/ 5/ 2024 حتى 16/ 5/ 2024، والتسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني من 2/ 6/ 2024، ويستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ومن خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها يستمر حتى قبل نهاية العام الدراسي بشهر.