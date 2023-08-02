"الأوقاف": تسجيل أكثر من 17 ألف شهادة وقفية في مختلف المناطق

سجلت الهيئة العامة للأوقاف أكثر من 17 ألف شهادة وقفية إلكترونية، من ضمنها 5 آلاف وقف خارج نظارة الهيئة في مختلف مناطق المملكة.
وتحرص الهيئة على التأكد من اكتمال متطلبات التسجيل وامتثالها للنظام؛ تمهيدًا لإصدار الشهادة الوقفية، كما يكفل استخراج الشهادة الوقفية لصاحب الوقف توفير وثيقة رسمية لحفظ حقوق الواقف والوقف، والاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من الجهات الحكومية والأهلية.
وكانت الهيئة العامة للأوقاف قد أطلقت خدمة تسجيل الوقف إلكترونيًّا في وقت مبكر من العام 2020م؛ وذلك بهدف تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأوقاف المسجلة، وتحسين تجربة رحلة الوقف، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنميتها واستدامتها؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي؛ وذلك لتعزيز دور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.