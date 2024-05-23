رئيس "سدايا" يبحث أبعاد تقنيات الذكاء الاصطناعي مع كبرى المؤسسات البحثية في كوريا

كما زار "الغامدي" شركة LG Science Park التقى خلالها بكبار المسؤولين في مركز الذكاء الاصطناعي، وناقش فرص التعاون في مجال تحليلات البيانات المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة من قدرات بيانات سدايا والحلول التكنولوجية وتطوير مشاريع المدن الذكية، واجتمع خلال الجولة مع رئيس قطاع الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة عضو مجلس الإدارة في شركة (NAVER) سيون جو تشاي (قائد مشروع شركة NAVER بالمملكة العربية السعودية) وعدد من كبار مسؤولي فيها، حيث بحث الجانبان تبادل الخبرات مع NAVER في تقنيات الذكاء الاصطناعي، علاوة على بحث موضوعات حلول المدن الذكية في التخطيط الحضري، وإدارة حركة المرور، والسلامة العامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والعمل على برامج مشتركة لتطوير مهارات الكفاءات البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وغيرها من التقنيات الناشئة.