خلال ترؤسه اجتماع لجنة الدفاع المدني.. أمير تبوك يوجه بمضاعفة الجهود والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات

رأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية، اليوم بمكتبه بالإمارة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.