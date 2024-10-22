"الطيران المدني" تستعرض استراتيجيتها بتعزيز الربط الجوي العالمي ضمن "الآيكان 2024" بماليزيا

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني، وقعت في وقت سابق من هذا العام، اتفاقيات مهمّة مع كل من الصين وسنغافورة والمملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة وزيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الركاب لتصل إلى 330 مليون مسافر سنويًا؛ تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.