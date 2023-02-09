"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست ضمن المستندات المطلوبة لإثبات سكن الأفراد

أوضح برنامج "حساب المواطن" أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوب إرفاقها لإثبات السكن للمستفيدين الأفراد.
وأضاف حساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج في ردّه على أحد المستفيدين "أعزب" حول إمكانية إرفاق مستند فاتورة الكهرباء لعدم وجود صك ملكية للمنزل؛ أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة.
وتابع: "في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل: "صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات - الكليات - المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري - حكومي - خاص".
وبدأ برنامج "حساب المواطن"، اليوم الخميس، إيداع الدفعة 63 في حسابات المستفيدين، وبلغ إجمالي مبلغ الدفعة 3.7 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر فبراير.