"المراجعين الداخليين" تطلق مشروعاً لتأهيل مجموعة من مستفيدي برنامج توطين

وتقدم الجمعية 12 دورة تدريبية متخصصة على مدار عامين كاملين؛ منها: "المراجعة المبنية على المخاطر، مبادئ حوكمة الشركات، مراجعة وتحليل البيانات، دعم الأداء المهني لمشرفي إدارات المراجعة الداخلية، آليات الرقابة الحديثة وتقييم الأداء، وغيرها من الدورات التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل السعودي والمعتمدة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.