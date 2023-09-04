"المراجعين الداخليين" تطلق مشروعاً لتأهيل مجموعة من مستفيدي برنامج توطين

أطلقت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين مشروعاً تدريبياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتدريب وتأهيل مجموعة من مستفيدي برنامج توطين في مجال مهنة المراجعة الداخلية.
وتقدم الجمعية 12 دورة تدريبية متخصصة على مدار عامين كاملين؛ منها: "المراجعة المبنية على المخاطر، مبادئ حوكمة الشركات، مراجعة وتحليل البيانات، دعم الأداء المهني لمشرفي إدارات المراجعة الداخلية، آليات الرقابة الحديثة وتقييم الأداء، وغيرها من الدورات التدريبية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل السعودي والمعتمدة من المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
وتهدف الجمعية من خلال البرنامج التدريبي إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، وتعزيز قواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى، وتأهيل المتدربين للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها المعهد الدولي للمراجعين الداخليين، والسعي إلى رفع الوعي بالمهنة، إضافة إلى توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها على أرض الواقع.