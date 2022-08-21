"السديس" يطلق أكبر برنامج لتعزيز الجودة وأنسنة الخدمات في "رئاسة الحرمين"

وشدد على أن المملكة لا تنظر للإنسان ليوم واحد، بل تخدمه طوال العام في جميع أقطار العالم بلا منّة، مؤكدًا أن المملكة كانت ولا تزال حريصة على حقوق الإنسان وعدم التعرض لأي شخص، وهي ضمن المقاصد الشرعية الرئيسية، مؤكدًا على عالمية الرسالة الإنسانية العالمية للحرمين، وضرورة تعزيز المفاهيم والقيم في العمل الإنساني.