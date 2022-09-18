"بايدن" يحذر "بوتين" من مغبة استخدام أسلحة نووية

وقال "بايدن" في مقتطفات بُثّت مساء الجمعة من مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس": "لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل". وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن احتمال لجوء بوتين الذي مني جيشه بخسائر كبيرة في الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية هذا الشهر، إلى أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية.