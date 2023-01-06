44 ندوة وورشة وتفاعل كبير.. "دراية" تُسدل الستار على فعالياتها بحلول مجتمعية فاعلة

وأضاف: "الملتقى" حقق أهدافه المرسومة نظراً لما تضمنه من فعاليات ثرية استهدفت الأسر والمختصين، والمستشارين، والمؤسسات والقطاعات، الحكومية والأهلية وغير الربحية والمقيمين والزوار في المملكة، من خلال سبعة مسارات شملت: الأمن والسلامة، والتقنية المعلوماتية، والمسار الحقوقي، والصحي، والاجتماعي، والنفسي، والاقتصاد، والتخطيط المالي، والبراعم؛ حيث أقيمت 12 ندوة حوارية؛ فضلاً عن 32 ورشة عمل، في حين شارك في المعرض المصاحب 60 جهة يمثلون الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحية، إضافة إلى عشرات المسابقات والجوائز القيمة لزوّار المعرض.