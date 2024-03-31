جامعة أم القرى تنفّذ برنامجَ الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية وريادة الأعمال 2024

تنفّذ عمادةُ الدراسات العليا بجامعة أم القرى، بالشراكة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، خلال العام الدراسي الجامعي القادم 1446هـ؛ برنامجَ الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية وريادة الأعمال والابتكار لعام 2024م.
وتفصيلًا: أوضحت الجامعة أن البرنامج الذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، تبلغ مدته 42 ساعة معتمدة، وسيتمّ تنفيذه خلال 18 شهرًا بداية من الفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ.
وأفادت بأنّ المحاضرات ستكون خلال إجازة نهاية الأسبوع من كل أسبوع، وستكون الدراسة باللغة الإنجليزية فقط، لافتة النظر إلى أنه سيقوم بالتدريس في هذا البرنامج مختصُّون في مجال الملكية الفكرية والابتكار وريادة الأعمال من جامعة أم القرى والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وخبراء من "الويبو".
وبيّنت أنّ مصادر التعلم الإضافية الملحقة بالبرنامج للطلبة ستكون مفتوحة من الويبو "الشبكة الدولية لمنصة تعليم الملكية".