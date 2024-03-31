جامعة أم القرى تنفّذ برنامجَ الماجستير التنفيذي في الملكية الفكرية وريادة الأعمال 2024

وتفصيلًا: ‏أوضحت الجامعة أن البرنامج الذي يعدّ الأول من نوعه في منطقة مكة المكرمة، تبلغ مدته 42 ساعة معتمدة، وسيتمّ تنفيذه خلال 18 شهرًا بداية من الفصل الدراسي الأول للعام 1446هـ.