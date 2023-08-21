تشمل مكة والمشاعر المقدّسة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار

وتشير التوقعات إلى أن السحب الركامية ستتركز على المرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة ومدينة الطائف، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و تساقط حبات من البَرَد، كما يُتوقع أن تكون الظروف الجوية مُهيَّأةً -بمشيئة الله- لامتداد السحب الركامية الماطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرّمة غرباً لتطول المشاعر المقدّسة فترة ما بعد العصر والمساء، ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها ويصحبها حدوث العواصف الرعدية، و قد يتأثر أيضاً الشريط الساحلي لمكة المكرّمة بِتبعات هذه السُحب الركامية على شكل نشاط للرياح الهابطة المُثيرة للغبار.