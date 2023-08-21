تشمل مكة والمشاعر المقدّسة.. المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار

يُشير آخر مُخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية المُطورة لدى "طقس العرب"، والخاصة بتوقعات الأمطار بتأثر عديدٍ من مناطق المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بتساقط للأمطار مُتفاوتة الغزارة، وزخاتٍ من البَرَد.
في التفاصيل، يُتوقع أن تعاود السحب الركامية الرعدية نشاطها الاعتيادي على أجزاءٍ متفرقة مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتتساقط -بعد مشيئة الله- زخات من الأمطار، لا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ومُترافقة بزخات من البرد، ونشاط للرياح الهابطة.
وتشير التوقعات إلى أن السحب الركامية ستتركز على المرتفعات الشرقية لمكة المكرّمة ومدينة الطائف، يرافقها هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة و تساقط حبات من البَرَد، كما يُتوقع أن تكون الظروف الجوية مُهيَّأةً -بمشيئة الله- لامتداد السحب الركامية الماطرة من الأجزاء الشرقية لمكة المكرّمة غرباً لتطول المشاعر المقدّسة فترة ما بعد العصر والمساء، ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة في مُجملها ويصحبها حدوث العواصف الرعدية، و قد يتأثر أيضاً الشريط الساحلي لمكة المكرّمة بِتبعات هذه السُحب الركامية على شكل نشاط للرياح الهابطة المُثيرة للغبار.