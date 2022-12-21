مدير عام المرور: انخفاض نسبة وفيات الحوادث في 2021.. وحذار من الجوالات

كشف مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد مهندس علي بن محسن الزهراني، عن انخفاض نسبة الوفيات لكل 100 ألف بالمملكة، من 27 حالة وفاة في 2016م، إلى أن وصلت 13.17 حالة في 2021م؛ لافتًا إلى أن الانخفاض كان بفضل الله أولًا، ثم بتضافر الجهود في إجراءات السلامة.