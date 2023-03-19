بمساندة أمنية.. ضبط مطعم مخالف وأغذية فاسدة داخل سكن عمالة بجازان

تفاعلاً مع بلاغ مواطن، ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة جازان بمساندة الجهات الأمنية، مطعماً يقوم بتجهيز الطعام داخل سكن عمالة ومصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر؛ إضافة إلى تدني مستوى النظافة، فيما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية المكثّفة والحملات التوعوية على المنشآت التجارية كافة؛ للتأكّد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع المدن والمحافظات، وتعزيز الجانبَيْن التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.
ودعت أمانة المنطقة، الجميع، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل على رقم البلاغات البلدية الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.