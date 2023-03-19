بمساندة أمنية.. ضبط مطعم مخالف وأغذية فاسدة داخل سكن عمالة بجازان

ودعت أمانة المنطقة، الجميع، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتواصل على رقم البلاغات البلدية الموحد (940) في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.