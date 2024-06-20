ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يستقبل 6 رافعات ساحلية وجسرية

وتمتلك الرافعات الجديدة إمكانية الوصول لـ 25 صفاً كحد أدنى، مما يسهم في استقبال السفن المتطورة والضخمة بكامل الإنتاجية وبكفاءة عالية، كما يعمل على رفع وتأهيل مهارات الكوادر البشرية، عبر استخدام الرافعات الحديثة، مما يدعم منظومة الموانئ السعودية، ويرسخ دور المملكة المتنامي في سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.