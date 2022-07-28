شباب القطيف يشاركون الفنانين والفنانات جهودهم بجمعية "جسفت"

أقامت إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الدمام اجتماعها الشهري رقم 12 في قاعة نادي الترجي بمحافظة القطيف بوجود مجموعة شبابية ضمن الشراكة المجتمعية.
ودارت محاور الاجتماع حول التعرف على أعضاء ومنتسبي الجمعية واستعراض الأنشطة المنجزة السابقة ومناقشة البرامج والمشاركات القادمة وتوزيع الحضور على لجان الجمعية .
ومن المتوقع أن يكون عدد من أعضاء مجموعة "شبابية القطيف" ضمن اللجنة الإعلامية .
بدورها وجهت مشرفة اللقاءات الإعلامية بشبابية القطيف آسيا الفاضل الشكر لإدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية على التعاون والشراكة والتي ستعود على الجميع بالفائدة والنفع.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس جمعية الفنون التشكيلية فرع الدمام محمد المصلي الشكر الجزيل لكافة الأعضاء والمنتسبين لحضورهم وإثراء الاجتماع بالأفكار والمداخلات.
حضر الاجتماع من جمعية جسفت "محمد المصلي، محمد العلياني، مواهب الجراش، محمد الغانم، فيء السنونة، زكريا الحبيل، زهراء الحمود، أمينة نقي، آية آل سيف، هاني الدواس، سعدية آل حمود، هدى الوزان، عبدالعظيم آل سيف، عبداللطيف الكرماني، على عبدالحميد، علي الفرج"، حضر من مجموعة شبابية القطيف "آسيا الفاضل، سيف آل سيف، حسين آل سلطان، علي المفتاح".