شباب القطيف يشاركون الفنانين والفنانات جهودهم بجمعية "جسفت"

حضر الاجتماع من جمعية جسفت "محمد المصلي، محمد العلياني، مواهب الجراش، محمد الغانم، فيء السنونة، زكريا الحبيل، زهراء الحمود، أمينة نقي، آية آل سيف، هاني الدواس، سعدية آل حمود، هدى الوزان، عبدالعظيم آل سيف، عبداللطيف الكرماني، على عبدالحميد، علي الفرج"، حضر من مجموعة شبابية القطيف "آسيا الفاضل، سيف آل سيف، حسين آل سلطان، علي المفتاح".