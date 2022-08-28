"إغاثي" الملك يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من فيضانات السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، حيث استطاع الفريق الفني التابع للمركز من الوصول إلى المناطق المتضررة والمعزولة في ولاية النيل الأبيض، وتابع وصول المواد الغذائية والإيوائية للمستفيدين هناك.
والتقى فريق المركز بنائب رئيس الولاية المهندس ماهر محمد حمد وعدد من المسؤولين المحليين؛ لبحث سبل تسليم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.
وثمّن المهندس الجسر الجوي الإغاثي السعودي، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب على مملكة الإنسانية وذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.