"إغاثي" الملك يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من فيضانات السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، حيث استطاع الفريق الفني التابع للمركز من الوصول إلى المناطق المتضررة والمعزولة في ولاية النيل الأبيض، وتابع وصول المواد الغذائية والإيوائية للمستفيدين هناك.