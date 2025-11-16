الأمن العام: التسول بجميع صوره جريمة.. ودعوات للإبلاغ عبر 911 و999

كشف الحساب الرسمي للأمن العام على منصة "إكس" أن التسول بجميع صوره وأشكاله يُعَد جريمة يُعاقب عليها النظام.
وأوضح الأمن العام أن من صور التسول "التسول المباشر"، وهو طلب المال أو الطعام أو أي منفعة مادية من الأشخاص في الأماكن العامة أو الخاصة بشكل صريح.
وأضاف أن من صوره كذلك "التسول غير المباشر"، ويتمثل في طلب المنفعة بطرق ملتوية أو غير صريحة، مثل استخدام الوسائل التقنية أو ممارسة أنشطة ظاهرها مشروع، بينما يُقصد بها استدرار العطف والحصول على المال.
وأشار إلى أن "استغلال الغير في التسول" يُعَد أحد أخطر صور التسول، حيث يتم استخدام الأطفال أو النساء أو الأشخاص ذوي الإعاقة في أعمال التسول.
وشدّد الأمن العام على ضرورة الإبلاغ عن حالات التسول عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، وعبر الرقم 999 في بقية مناطق المملكة، مؤكداً أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون أي مسؤولية على المُبلّغ.