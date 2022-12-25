المركبة والمخالفة للشريعة.. "الأحوال المدنية" توضح "ضوابط تسجيل الأسماء"

وأوضحت "الأحوال المدنية"، أنه "يجوز تسجيل الاسم معرف بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديما والدارجة بالمجتمع كـ (البراء، العنود، الجوهرة، الوليد)".