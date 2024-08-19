"ابن حثلين": إطلاق "دبلوم تربية ورعاية الإبل" عهدٌ جديد لمحبي الإبل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، أن توقيع نادي الإبل اليوم الاثنين مذكرة تعاون مع جامعة الملك خالد بأبها، بشأن إطلاق "دبلوم تربية ورعاية الإبل"، هو عهد جديد لمحبي الإبل، ولاسيما أنه يتزامن مع عام الإبل 2024.
وأوضح "اين حثلين" أن دبلوم "تربية ورعاية الإبل" يُعدُّ أحد المشاريع الوطنية الرائدة، التي بدورها تعمل للإعداد العلمي والمهني والثقافي المرتبط بالإبل، وتخلق فرصًا وظيفية متعددة للمهتمين بها في مجالات مختلفة. كما سيكون للدبلوم دور بارز في نشر ثقافة الإبل بشكل مُنظَّم.
وأضاف: "تعد هذه البادرة خطوة علمية بحتة، إضافة إلى أنها ستكون أول درجة علمية مرتبطة بالإبل على مستوى العالم، متطلعين لدرجات علمية مماثلة لما قدمته الجامعة أو أعلى، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد المشرف العام على النادي -حفظهما الله-".
وقدَّم "ابن حثلين" شكره وتقديره لرئيس جامعة الملك خالد بأبها ولجميع منسوبيها على مبادرتهم بالإسهام فيما يخدم موروثنا الأصيل، مؤكدًا أننا نشهد نقلة نوعية فريدة في عام الإبل بفتح واعتماد دبلوم "تربية ورعاية الإبل".
يُشار إلى أن مدة دبلوم "تربية ورعاية الإبل" سنتان دراسيتان، 3 فصول أكاديمية وفصل للتدريب الميداني.
وتتناول مقررات الدبلوم 4 مسارات رئيسية، هي: بيطرية طبية، اقتصادية، ثقافية تاريخية، تنظيمية قانونية.