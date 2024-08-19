"ابن حثلين": إطلاق "دبلوم تربية ورعاية الإبل" عهدٌ جديد لمحبي الإبل

وأضاف: "تعد هذه البادرة خطوة علمية بحتة، إضافة إلى أنها ستكون أول درجة علمية مرتبطة بالإبل على مستوى العالم، متطلعين لدرجات علمية مماثلة لما قدمته الجامعة أو أعلى، في ظل ما يحظى به القطاع من دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد المشرف العام على النادي -حفظهما الله-".