مركز الطب الشرعي بالرياض يدرب 23 طالبًا على مكافحة الجريمة والتحقيق في جرائم النفس

وأوضح الدكتور فهد قليل العنزي، مدير المركز، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الفهم العملي والعلمي في هذا المجال، بما يشمل مكافحة الجريمة قبل وقوعها والتحقيق في جرائم النفس، مع إتاحة الفرصة للطلاب لمشاهدة أنواع مختلفة من الإصابات.