مركز الطب الشرعي بالرياض يدرب 23 طالبًا على مكافحة الجريمة والتحقيق في جرائم النفس

يستقبل مركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة الرياض 23 متدرباً ومتدربة بالتعاون مع النيابة العامة، للتعرف على إجراءات العمل في الطب الشرعي.
وأوضح الدكتور فهد قليل العنزي، مدير المركز، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الفهم العملي والعلمي في هذا المجال، بما يشمل مكافحة الجريمة قبل وقوعها والتحقيق في جرائم النفس، مع إتاحة الفرصة للطلاب لمشاهدة أنواع مختلفة من الإصابات.
وتضمن التدريب محاضرات متخصصة قدمتها الدكتورة أسماء الدايل حول الطب الشرعي، والدكتورة بيان المصيلحي حول التغيرات في الجسد بعد الوفاة، كما شرح صالح الدخيل مسارح الوفاة وطرق رفع العينات، بينما تناول الدكتور رائد كبكبي طرق الاستعراف.
وتحدثت الدكتورة إيمان الزايدي عن العنف ضد الأطفال، التنمر، والإهمال، مسلطة الضوء على أهمية الدعم النفسي وخلق بيئة آمنة لتربية الطفل.