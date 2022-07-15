بعد 8 أيام.. العثور على "خالد السوداني" متوفَّى في صحراء "القصب"

وكان "خالد"، وهو مقيم سوداني، قد فُقد أثره منذ يوم عرفة بعد أن عادت رعيته وهو غائب، ولم يجب على هاتفه النقال منذ حينها؛ فبدأت الجهات الأمنية والإنقاذ بمساندة متطوعين بعمليات بحث وتمشيط للمواقع المتوقع وجوده فيها، ولم تسفر العمليات عن شيء حتى وصول البلاغ اليوم من أحد المارة بعد قرابة 8 أيام من اختفائه.