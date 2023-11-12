أمطار بمناطق عدة.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز، أن الحالة العامة للأجواء تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير وتبوك، إضافة إلى سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة.
وأضاف المركز، أن الفرصة مهيأة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، خاصة الساحلية منها.
وتابع المركز، أن مكة المكرّمة سجّلت أعلى حرارة بـ 36 مئوية، والسودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 90% بالدمام وجازان والأحساء.