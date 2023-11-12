أمطار بمناطق عدة.. "الأرصاد" يكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

وأضاف المركز، أن الفرصة مهيأة لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرّمة، خاصة الساحلية منها.