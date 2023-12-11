"آركو" تشارك المنظمات الدولية الاحتفال باليوم العالمي للحياد في 12 ديسمبر 2023

وأكد "التويجري" أهمية هذه التظاهرة في تعزيز الوعي العام بقيمة الحياد في العلاقات الدولية ومواجهة الأزمات المتصاعدة، وأهميته في بناء منبر للمفاوضات السلمية. مضيفًا بأن مبدأ الحياد هو أحد المبادئ السبعة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تواصل عملها في خدمة الإنسان بحيادية تامة، وتمتنع عن تأييد أي طرف من الأطراف في الأعمال العدائية أو المشاركة في أي وقت في الخلافات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو الأيديولوجي.. ويرجع تقيدها به إلى كونه شرطًا للكفاءة المهنية التي تتطلب ثقة الجميع في المواقف كافة. ويمنع هذا المبدأ تورط عنصر ما في الحركة الدولية من التحيز لأحد أطراف النزاعات، ويمنعها من الدخول في نزاعات لها طابع سياسي، أو ديني، أو أيديولوجي.. ويفرض عليها عدم التصرف بطريقة يمكنها أن تسهّل لأحد أطراف نزاع ما القيام بعدائيات.