"الظافري العقارية" تعلن "مزادَيْن" لبيع 25 عقارًا في مكة وجدة والقنفذة

* وللتعرف على تفاصيل العقارات المعروضة في مزاد "أصول مكة"، الذي يضم 20 عقارًا، عبارة عن فرص استثمارية تجارية وسكنية مميزة، وتقع في أحياء مركزية كحيَّيْ العزيزية وأجياد المصافي، وكذلك شملت الهنداوية وحي العوالي وبطحاء قريش والمعيصم والعمرة وأبو مراغ والحمراء، يُرجى الضغط على الرابط الآتي لعرض بروشور المزاد: https://2u.pw/LPnZYc

* وللتعرف على تفاصيل العقارات المعروضة في مزاد "أصول الغربية"، الذي يتكون من 5 عقارات سكنية في مدينة جدة ومحافظة القنفذة، يرجى الضغط على الرابط الآتي لعرض بروشور المزاد:

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