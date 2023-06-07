"الظافري العقارية" تعلن "مزادَيْن" لبيع 25 عقارًا في مكة وجدة والقنفذة

أعلنت مؤسسة عمر الظافري العقارية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ، بيع عشرين عقارًا، منها التجاري والسكني، عبر مزاد "أصول مكة"، واقعة في مكة المكرمة، وخمسة عقارات سكنية في مزاد "أصول الغربية"، واقعة في كل من مدينة جدة والقنفذة، وذلك عبر منصة السعودية للمزادات.
* وللتعرف على تفاصيل العقارات المعروضة في مزاد "أصول مكة"، الذي يضم 20 عقارًا، عبارة عن فرص استثمارية تجارية وسكنية مميزة، وتقع في أحياء مركزية كحيَّيْ العزيزية وأجياد المصافي، وكذلك شملت الهنداوية وحي العوالي وبطحاء قريش والمعيصم والعمرة وأبو مراغ والحمراء، يُرجى الضغط على الرابط الآتي لعرض بروشور المزاد: https://2u.pw/LPnZYc
* وللتعرف على تفاصيل العقارات المعروضة في مزاد "أصول الغربية"، الذي يتكون من 5 عقارات سكنية في مدينة جدة ومحافظة القنفذة، يرجى الضغط على الرابط الآتي لعرض بروشور المزاد:
وقد تقرر إقامة المزاد العلني حضوريًّا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، وإلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات (Saudia Auctions Co).
ويبدأ مزاد "أصول مكة" بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء بتاريخ 25/11/1444هــ، الموافق 14/6/2023م، وينتهي في اليوم نفسه.
كما تقرر إقامة المزاد العلني لمزاد "أصول الغربية" إلكترونيًّا عبر منصة السعودية. ويبدأ المزاد "الساعة الـ4:00 مساء يوم الأحد الموافق 2023/6/11م، وينتهي المزاد الساعة الـ6:00 مساء يوم الأربعاء 2023/6/14.
ومن له الرغبة في الشراء أو المزايدة على مزاد (أصول مكة) و(مزاد أصول الغربية) عليه الدخول على الموقع الإلكتروني وفقًا للشروط المنشورة في روابط البروشور أعلاه.
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لعملائنا الكرام.
ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل الآتية: جوال 0555555988، إضافة إلى الحساب الرسمي للمؤسسة على تويتر: @omaraldafri .
رقم المعلن/ 1757941