"جائزة الأميرة صيتة" تُكَرّم الفائزين في العمل الاجتماعي وتطلق دورتها الحادية عشرة

بدوره أوضح الأمين العام للجائزة الأستاذ الدكتور فهد بن حمد المغلوث أن الجائزة تسعى في هذه الدورة إلى تحفيز المبدعين في جميع مناطق المملكة تناغمًا مع توجهات الدولة التي تُوَاكب روح رؤية 2030، وتساهم في إيجاد قواعد تنافسية؛ مشيرًا إلى أن اختيار العنوان للدورة الحادية عشرة (الشركات المجتمعية في تلبية الاحتياجات الإنسانية)، جاء لهذا العام ليؤكد أن التميز في العمل الاجتماعي هو سلوك حضاري ينسجم مع توجهات الدولة والتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في هذه المرحلة التي تسهم في دعم وتشجيع وتحفيز رواد الأعمال الاجتماعية.