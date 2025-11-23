مؤتمر MESTRO 2025 يوصي بتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير تقنيات العلاج الإشعاعي

وعلى صعيد الجلسات العلمية، شهد اليوم الثاني عروضًا موسّعة حول تطورات العلاجات الإشعاعية القائمة على الجسيمات المتقدمة، واستعراض تجارب دولية في بناء وتشغيل مراكز البروتون والكربون، إضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتأهيل الكوادر المتخصصة. وقدّم الباحثون تجارب تدريبية قائمة على المحاكاة لعلاج أورام الأطفال، إلى جانب تحديثات حول دراسة ARCHERY التي تحقق تقدماً بارزاً في التخطيط الإشعاعي المؤتمت.