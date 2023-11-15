الطالب مهند جبريل يناقش الدكتوراه أمام عمادة الدراسات العليا في جامعة الإمارات

أكدت عمادة الدراسات العليا في جامعة الإمارات أن كلية الإدارة والاقتصاد قررت مناقشة الطالب مهند جبريل أبوديه، لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال تحت عنوان "دراسة تجريبية حول أثر الابتكار في التحول الاقتصادي السعودي عبر رؤية 2030"، وذلك بحضور الفريق الأكاديمي المشرف على رسالة الدكتوراه.
وسيكون موعد المناقشة يوم الجمعة 17 نوفمبر في مقر الجامعة بمدينة العين مبنى (H3) بالقاعة الخاصة بالكلية 2021.
وكان المهندس "مهند" قد سبق له أن حصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية والماجستير في إدارة الأعمال للتنفيذيين في الابتكار عبر المشاريع الناجحة، وكلاهما من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بامتياز مع مرتبة الشرف.
ويعدّ أحد النماذج العلمية السعودية الناجحة في مجموع ما قدمه من ابتكارات ومؤلفات وأبحاث في مجالات العصف الذهني ونجاح التسويق العلمي الذكي لمشاريع الابتكارات المختلفة، وحصد العديد من الجوائز وشهادات التكريم على المستوى المحلي والإقليمي.