الطالب مهند جبريل يناقش الدكتوراه أمام عمادة الدراسات العليا في جامعة الإمارات

وكان المهندس "مهند" قد سبق له أن حصل على البكالوريوس في الهندسة الصناعية والماجستير في إدارة الأعمال للتنفيذيين في الابتكار عبر المشاريع الناجحة، وكلاهما من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بامتياز مع مرتبة الشرف.